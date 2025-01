Treviso, Mazzola: "I blackout sono una nostra caratteristica"

Su La Tribuna di ieri, Valerio Mazzola ha parlato delle problematiche relative alla sua Nutribullet Treviso. Così l'ala grande/centro di coach Vitucci: "I blackout in partita purtroppo sono una nostra caratteristica negativa. Abbiamo tanto talento all'interno di un sistema per nulla rigido, procediamo a sprazzi. Nel bene e nel male è qualcosa che dobbiamo portarci appresso per tutta la stagione: possiamo girare l'andamento di una partita in qualsiasi momento quando siamo in difficoltà, allo stesso modo ci capita di perdere. Non credo che ci sia sufficienza da parte dei giocatori, in palestra lavoriamo tanto e ci dispiace poi esprimerci così in campo".