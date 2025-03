Treviso, Mascolo: "Bravi a non perdere la testa"

Nel post partita del Palaverde, Bruno Mascolo (playmaker Nutribullet Treviso) ha commentato l'importante vittoria dei suoi sull'Openjobmetis Varese: "Finalmente torniamo alla vittoria, dopo un periodo complesso. Oggi era una partita fondamentale e tutti hanno risposto presente, sia la squadra sia i tifosi: ci hanno dato una gran mano e ci sono stati vicini per tutta la gara, tanto sul +17 quanto quando sono tornati sotto, anche perché a noi fare le cose semplici non è mai piaciuto quest’anno! Siamo stati bravi a non perdere la testa e poi, con giocate individuali, siamo riusciti a portarla a casa”.