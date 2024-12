Treviso, Mascolo: "Consapevoli di ciò che serve per vincere"

In ua lunga intervista concessa a Tuttosport, il play di Treviso Bruno Mascolo ha parlato del momento della sua Nutribullet, reduce da 4 vittorie consecutive e con la sfida casalinga con la Vanoli Cremona (domenica 15, ore 16.30) alle porte: "Abbiamo già iniziato a preparare il match contro la Vanoli, consapevoli che la nostra avversaria ha sì perso 8 partite su 10 finora ma lo ha fatto sempre in volata dimostrando di non mollare sino all'ultimo istante. Noi vogliamo migliorare ancora, sappiamo cosa fare per risultare efficaci. Non abbiamo smesso di guardarci alle spalle in classifica ma se sapremo imprimere una svolta ulteriore potremo toglierà diverse soddisfazioni. La striscia positiva? La chiave di volta è stato il match interno contro Scafati, all'intervallo eravamo sotto di 10 e negli spogliatoi ci siamo compattati. La squadra c'è, il talento è indiscutibile, era soltanto una questione di equilibrio. Dovevamo renderci conto di fare qualcosa di più in ogni aspetto del gioco. Ora il peggiore errore che potremmo mai commettere è mollare il colpo pensando di aver già raggiunto l'obiettivo. A inizio stagione ognuno voleva capire cosa doveva fare e in quali circostanze. Settimana dopo settimana la conoscenza reciproca aumenta, riusciamo a prepararci meglio per le varie gare. E adesso siamo maggiormente consapevoli di ciò che serve per vincere. Torresani? Un ragazzo dalle potenzialità importanti. Dal primo giorno ho stretto un bel rapporto con lui, l'ho preso sotto la mia ala protettrice: lui ascolta i miei consigli, mi fa domande, io gli fornisco tutto l'aiuto possibile. Cerco di trasmettergli tranquillità, deve fare dò che sa senza fretta".