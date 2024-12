Sassari, Markovic: "Dopo i primi 5' nessuno ci avrebbe creduto"

Tra il bordocampo a DAZN e la conferenza stampa nella pancia del PalaRadi, così coach Markovic ha commentato la rimonta della sua Dinamo Sassari in casa della Vanoli Cremona (65-80): "Il momento di scuotere la partita è arrivato nel terzo quarto, quando Cremona ha mostrato di soffrire la nostra pressione difensiva. È importante il buon lavoro fatto difensivamente: ci ha permesso di ottenere una vittoria veramente importante, da ricordarsene in futuro. Abbiamo fatto questo step in difesa, bisogna cercare di mantenerlo, e continuare a giocare come sappiamo, come nell'ultimo quarto. Credo che dopo i primi 5 minuti nessuno ci avrebbe creduto, a un punteggio finale come quello di oggi. Cremona ha sentito la pressione, la nostra difesa ha iniziato a crescere e abbiamo iniziato a cercare diverse soluzioni in entrambi i lati del campo. Penso che la difesa nel secondo tempo sia andata decisamente meglio, abbiamo avuto più controllo del ritmo e, quando abbiamo iniziato a sentirci bene in campo soprattutto nell’ultimo quarto, abbiamo iniziato a muovere meglio la palla. Cremona, come ho detto anche nella conferenza di presentazione, ha delle statistiche falsate per me è un’ottima squadra e non era una partita semplice”.