Sassari, Markovic: "Abbiamo giocato bene per 18 minuti"

A commentare l'88-68 di Trapani-Sassari è stato, in sala stampa, Nenad Markovic, coach dei sardi: "Siamo usciti molto bene come approccio dal punto di vista dell'aggressività e della difesa, abbiamo giocato bene per 18', abbiamo sprecato delle occasioni. Peccato per dei layup e dei tiri aperti sbagliati, nel 3° quarto non siamo riusciti a pareggiare l'intensità, in questo momento sono più forti di noi. Non ho nulla da dire ai ragazzi che hanno lottato e dato tutto, facendo molto bene dal punto di vista difensivo nel primo tempo e creando ottimi tiri. Nel momento in cui abbiamo perso fluidità è diventato tutto più difficile, ovviamente anche per merito di Trapani, che ha messo sul campo una difesa dura e aggressiva"