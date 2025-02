Final Eight, la madrina dell'evento è Marigona Gona

Riportiamo il comunicato ufficiale rilasciato da LBA: "La madrina della Coppa Italia 2025 sarà Marigona Gona, modella e influencer di origine kosovara che ha recentemente catturato l'attenzione dei media e del pubblico internazionale. Nata in Kosovo, si è trasferita in Germania con la sua famiglia nel 2004: attualmente risiede ad Atene dove prosegue il suo percorso personale e professionale. Il profilo Instagram di Marigona (@gonnaaaam) conta oggi oltre 219.000 follower ed è in continua crescita. Negli ultimi 90 giorni ha registrato più di 10 milioni di visualizzazioni, con un particolare boom in Italia: il pubblico italiano rappresenta infatti oltre il 20% del seguito della modella. La madrina della Coppa Italia 2025 sarà protagonista della Frecciarossa Final Eight nella giornata conclusiva della kermesse portando il trofeo prima della finale: un evento destinato a consacrare il suo fascino e la sua crescente rilevanza nel palcoscenico internazionale".