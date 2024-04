Mannion spara a salve, Varese cade a Istanbul: addio finale

© IPA

Niente da fare per Varese che non riesce nell'impresa di violare il campo del Bahcesehir che vola in finale di Fiba Europe Cup. Dopo la vittoria di misura di Masnago la squadra di Bialaszewski patisce la serata di grande vena del duo Bouteille-Boutsiele (45 punti in due), grandi trascinanatori dei turchi che chiudono il primo tempo avanti di 8.