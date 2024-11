Milano piazza il colpo di mercato: arriva Nico Mannion da Varese

Nico Mannion è nato a Siena, Italia, mentre suo padre, Pace Mannion, un ex giocatore NBA, giocava nella Serie A italiana. Cresciuto in Arizona, Nico ha mostrato fin da giovanissimo un grande talento per il basket, tanto da diventare una delle principali promesse del basket statunitense al liceo. Ha frequentato la Pinnacle High School a Phoenix, dove ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il titolo di McDonald's All-American.

Dopo il liceo, Mannion ha scelto di giocare a livello collegiale per gli Arizona Wildcats dell'Università dell'Arizona, dove ha disputato una stagione (2019-2020) prima di dichiararsi eleggibile per il Draft NBA.

Mannion è stato scelto al secondo giro del Draft NBA 2020 con la 48ª scelta dai Golden State Warriors. Durante la stagione 2020-2021, ha alternato partite tra i Warriors e la squadra affiliata di G-League, i Santa Cruz Warriors, mostrando lampi di talento e guadagnandosi l'attenzione del pubblico.

Nel 2021, Mannion ha deciso di fare un passo coraggioso e ha firmato con la Virtus Bologna trovando più minuti e un ruolo centrale. Durante l'estate 2023 è emigrato nuovamente per andare al Saski Baskonia. Nel dicembre 2023 ha lasciato la società spagnola a causa dello scarso utilizzo, facendo ritorno in Italia firmando per la Pallacanestro Varese. Alla fine della stagione scorsa ha vinto il premio MVP come miglior italiano del campionato.

Mannion possiede la doppia cittadinanza (americana e italiana) e ha scelto di rappresentare l'Italia a livello internazionale. Ha partecipato ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 con la Nazionale Italiana.