MANDOLE: "VARESE, DOBBIAMO CAMBIARE L'ANDAZZO DELLA STAGIONE"

Il coach della Openjobmetis ha presentato la sfida con la Virtus Bologna. "Arriviamo da una partita molto brutta, quella giocata a Trieste, per cui in questa settimana il clima è stato in linea con quello che deve essere dopo una gara disputata con un brutto body language. I giocatori, e noi allenatori con loro, hanno capito il senso di urgenza e hanno compreso che si deve cambiare l’andazzo di questa stagione. La Virtus Bologna è una squadra molto forte, una delle due italiane che gioca in Eurolega. Mi aspetto che domenica possiamo mostrare una faccia diversa da quella della scorsa settimana, dobbiamo essere capaci di pressarli a tutto campo riuscendo a esprimere il nostro gioco, cosa che non abbiamo fatto domenica"