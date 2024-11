VARESE, MANDOLE: "BUTTATO VIA TUTTO IN 6 MINUTI"

Le parole in sala stampa di Herman Mandole, coach dell'Openjobmetis Varese, fotografano le sensazioni biancorosse al termine della sconfitta nell'anticipo di Scafati (94-85): "Penso che per 34 minuti abbiamo fatto la partita ch5e volevamo ma abbiamo buttato via tutto in 6 minuti perché abbiamo smesso di passarci la palla e anche di difendere. La partenza di Mannion? Non dipende da questo; è da 5 giornate che giochiamo senza Nico e settimana scorsa abbiamo battuto la Virtus Bologna. Non dovevamo cambiare difesa, bensì continuare a fare quello che stavamo facendo, ossia quello che ci ha portato a essere sopra di 4/5 punti fino a 6' dalla fine".