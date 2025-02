Varese, Mandole: "Sembra che manchi la voglia"

Nella sala stampa dell'Unipol Forum, al fianco del GM Horowitz, Herman Mandole (coach Openjobmetis Varese) ha commentato così il 119-92 in favore dell'EA7 Emporio Armani Milano: "Ancora una volta la squadra è apparsa senza difesa: non è stata capace di difendere per due azioni di fila. Dobbiamo tornare a fare cose più semplici e non accampare scuse. Nel secondo quarto siamo migliorati e poi abbiamo smesso di giocare in quella maniera. Ancora una volta in difesa non c’è stata energia, e per quello non serve il talento. Quando la squadra inizia a non segnare comincia a cercare un colpevole. Ci fermiamo e smettiamo di giocare in modo collettivo e questo non va bene. Siamo carenti dal punto di vista della condizione fisica? Credo sia una cosa che va di pari passo con l’energia: all’inizio abbiamo difeso meglio ma non penso che abbiamo problemi sotto l’aspetto della preparazione perché abbiamo vinto altre partite all’ultimo quarto. Mi sembra più una cosa mentale: quando prendiamo un break e andiamo sotto di 10 poi non riusciamo più a reagire. Le situazioni più difficili per noi in questo momento sono la transizione difensiva e il rimbalzo in difesa. Non è colpa di un solo giocatore ma sembra che manchi la voglia. Prima devi mettere il corpo e poi pensare al resto".