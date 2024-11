TREVISO, MACURA: "A NAPOLI SARÀ UNA GRANDE PARTITA"

All'interno dell'intervista concessa a "La Tribuna di Treviso", l'esterno della Nutribullet JP Macura si è concentrato sulla recente vittoria contro Scafati e sul momento che sta vivendo la squadra di coach Vitucci: "(Scafati, nda) è stata senz'altro una vittoria molto importante, ne avevamo bisogno. Ci serviva assolutamente per avere un po' di slancio per continuare a vincere le partite. Abbiamo semplicemente cercato di migliorare nelle situazioni in cui stavamo facendo troppi errori. È stato bello vedere che tutti hanno giocato insieme e si sono impegnati a fondo. Dobbiamo continuare a fare così se vogliamo vincere le partite. Trasferta a Napoli (domenica, ore 19.30)? Credo che sarà una grande partita. Questa settimana comunque dobbiamo concentrarci solo sulla nostra squadra e continuare a migliorare".