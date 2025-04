Il aluto di Lonati all'Olimpia: "Un posto speciale nel mio cuore"

Dai profili social del classe 2007, le prime parole dopo il commitment con St. Bonaventure: "Sono entusiasta di annunciare ufficialmente il mio impegno con St. Bonaventure per la prossima stagione. Forza Bonnies! Un enorme ringraziamento a Coach Schmidt, Woj e a tutti i ragazzi di SBU per aver reso la mia visita davvero speciale. Farò del mio meglio per sfruttare al meglio questa incredibile opportunità e continuare a crescere. Sono anche profondamente grato alla mia famiglia e a tutti coloro che sono stati al mio fianco durante questo viaggio. Infine, ma non meno importante, un ringraziamento speciale a tutta l'organizzazione dell'Olimpia Milano, che mi ha formato sia come giocatore che come persona. Avrete sempre un posto speciale nel mio cuore. Ora finiamo questa stagione alla grande".