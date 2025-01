Lobito Fernandez: "Venezia? Avevo voglia di mettermi alla prova"

Sulle colonne di Tuttosport, Juan Manuel "Lobito" Fernandez si è aperto sulle difficoltà personali vissute negli ultimi due anni che, prima del rientro alla Reyer Venezia, lo avevano portato al ritiro dalla pallacanestro giocata: "Non c'è stato un solo motivo specifico, ma una serie di cose a livello professionale e personale che si sono accumulate lungo il tempo e che non sono riuscito a gestire. Piano piano mi hanno portato senza accorgermi in un posto dove non stavo bene. Mi è difficile, sono state sensazioni molto personali. È stato mancanza di obiettivi, non trovavo un senso. Non sentivo le sfide, la forza e la motivazione. Penso sia stato molto influenzato da cose successe negli anni. A volte andava un po' meglio altre un po' peggio. Ci sono stati momenti che non volevo uscire dalla camera da letto. Dunque forse un po' di depressione, sì. Ansia sicuramente, andavo al palazzo e sentivo battere il cuore a lungo. E in quel momento non vedevo alternative a fermarmi e cercare di capire un po' meglio lontano dalla pallacanestro a come lavorare, cosa fare per andare avanti. Mia moglie è cresciuta in America, abbiamo sempre pensato di viverci una volta che avessi finito di giocare: ci siamo trasferiti in Florida, tutta la famiglia. Per i miei figli che ora hanno 7 e 9 anni è stato un cambiamento grosso per lingua, scuole, un'altra cultura. Però alla fine le preoccupazioni sono un po' più nostre che dei bambini. Il rientro? Volevo capire come avrebbe reagito il mercato al mio ritorno: si sono fatte avanti squadre di A2 e poi Venezia. A quel punto è stata subito la mia priorità. Avevo voglia di mettermi alla prova. La Serie A? Ha un livello alto e molto atletico. Ne parlavo con alcuni ragazzi: lo sport in generale va verso un gioco più fisico, veloce, atletico. Una sfida per me".