NAPOLI, LLOMPART: "CONTRO TREVISO LA PRIMA FINALE"

Nel post partita di Trapani, a parlare a nome del Napolibasket è stato anche Pedro Llompart, Responsabile dell'Area Tecnica: "So che è un momento difficile ma oggi i giocatori hanno dimostrato grande mentalità su un campo difficile e contro una squadra in un ottimo momento di forma, la mentalità giusta che serve per uscire da questa situazione. Oggi non siamo stati premiati ma solo così possiamo cambiare le cose. Non è facile ma dobbiamo trovare i tanti aspetti positivi che la squadra ha mostrato contro due grandi del nostro campionato come Venezia e Trapani, due gare in cui abbiamo giocato bene. I giocatori sentono tanta responsabilità ma sono sicuro che sapranno reagire e uscire da questa situazione. Domenica prossima (17 novembre, ore 19.30) abbiamo la prima finale alla Fruit Village Arena insieme ai nostri tifosi e proveremo a vincerla".