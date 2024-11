VARESE, LIBRIZZI: "COACH MANDOLE MI HA TRASFORMATO"

In un'intervista concessa al Corriere dello Sport, il nuovo capitano dell'Openjobmetis Varese Matteo Librizzi ha ripercorso la magica serata vissuta contro la Virtus Bologna (28 punti e 9 assist, massimi in carriera): "La partenza di Mannion a Milano ha cambiato, per me, tante cose. Già da questa estate, quando lui era parte integrante del gruppo, coach Mandole aveva cambiato il mio modo di stare in campo. Mi ha trasformato in un play puro e io eseguo. L'abbraccio di domenica dopo la vittoria sulla Virtus a nonna Marisa è qualcosa che nasce dal cuore. Vuole esserci sempre, anche quando non si sente al meglio. Dormito? Forse due ore. Ora sarei pronto ad andare in palestra e liberare tutta l'adrenalina che ancora mi porto dentro, facendo un super allenamento".