Lever: "Con Trapani è tosta, ma Venezia sta bene. Felice di giocare per questo club"

Dopo la vittoria europea Venezia cercherà la seconda consecutiva in campionato contro Trapani. Alessandro Lever ha presentato la sfida. "Stiamo molto bene, per noi era importante iniziare il 2025 con una vittoria contro una squadra come Valencia. Domenica sarà una partita molto simile alle ultime due perché anche Trapani è un team a cui piace correre e tirare da tre punti, come testimonia la loro ultima partita contro Reggio Emilia. Inoltre sono una squadra fisica, ma se riusciamo a limitarli come abbiamo fatto con Trieste e Valencia, secondo me, avremo possibilità di vincere.

Sono felice di far parte di questo gruppo e di questo club. Lavoro duramente ogni giorno per farmi trovare pronto e dare il mio contributo".