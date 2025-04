Trieste, il duro comunicato del GM Michael Arcieri

Danno sportivo: in un momento in cui ogni singola vittoria può decidere il futuro della società per i prossimi cinque anni, questi individui, in venti minuti, hanno vanificato il lavoro di migliaia di persone e migliaia di ore, riducendo le nostre possibilità di successo nelle prossime partite da giocare in campo neutro.

Danno d'immagine e di sviluppo: mentre stiamo incontrando i vertici delle più importanti leghe europee per una possibile partecipazione futura, elogiando la serietà e il livello della nostra società, dei giocatori, dello staff e dell'atmosfera al palazzetto, questi individui hanno gettato discredito sulla società e sulla città esponendoci a una polemica nazionale, sotto gli occhi di tutta la comunità del basket italiano.

Danno economico: a oggi, multe, ricorsi e spese legali dovute al loro comportamento ammontano a 51.900 €. A ciò si aggiungono i mancati incassi per la futura partita con Sassari e le potenziali, enormi perdite economiche- quantificabili in centinaia di migliaia di euro - legate alla prima, eventuale, partita di playoff in casa, che – se non vi saranno ulteriori sviluppi - rischiamo di dover giocare a porte chiuse o in campo neutro. Inoltre, mentre stiamo trattando sponsorizzazioni pluriennali milionarie, sottolineando il prestigio di legare il proprio marchio alla Pallacanestro Trieste, questi individui aggrediscono fisicamente persone e famiglie con bottiglie, monete e aeroplanini, sotto gli occhi increduli di potenziali partner e sponsor.

Danno morale: l'ultima partita casalinga della stagione regolare è sempre un momento speciale di festa e unità; un'occasione per la città di celebrare i propri beniamini e per la squadra e la società di ringraziare tifosi, sponsor e partner. È un giorno che tutti meritano di vivere e godersi appieno. Questa minoranza ci ha rubato anche questo.