Come comunicato direttamente dal presidente Giannakopoulos su Instagram, il Panathinaikos e Mathias Lessort continueranno il proprio legame per altre 3 stagioni complete. Il nuovo contratto si aggirerebbe attorno ai €7 milioni totali, stando ai report di Sportal.gr. Il centro è attualmente ai box per recuperare dalla frattura del perone rimediata col Baskonia.