I diritti NBA di Lessort passano ai Bucks nella trade Kuzma-Middleton

Come parte dello scambio che ha portato Khris Middleton a Washington e Kyle Kuzma a Milwaukee, la trade coinvolge indirettamente anche due giocatori attualmente sotto contratto per squadre europee. New York Knicks e Milwaukee Bucks, per rientrare all'interno dei parametri finanziari e far quadrare i conti, si sono scambiati i diritti NBA di Hugo Besson (ora al Manisa, l'anno scorso passato anche da Varese) e Mathias Lessort. Il centro del Panathinaikos, attualmente ai box per l'infortunio al perone, non ha mai esordito in NBA, pur essendo stato scelto al Draft 2017 dai 76ers alla 50° chiamata.