Varese, Marco Legovich allenerà in Polonia

In attesa dell'accordo con lo Dziki Varsavia, la società biancorossa ha comunicato così la separazione dall'assistant coach: "Pallacanestro Varese comunica che nella giornata di oggi Marco Legovich ha esercitato la clausola di uscita prevista dal suo contratto, concludendo così il suo percorso da Associate Head Coach dopo due stagioni vissute insieme. A Lego va il nostro più sincero ringraziamento per il lavoro svolto con serietà, passione e professionalità. In questi due anni è stato un punto di riferimento prezioso all’interno dello staff tecnico, contribuendo in modo significativo alla crescita del gruppo e portando ogni giorno entusiasmo, competenza e spirito di squadra.

Oltre al valore tecnico, ci mancheranno la sua umanità, la sua sensibilità e quella capacità di portare un clima di fiducia e armonia sia dentro che fuori dal campo. Salutiamo Marco con affetto e orgoglio, augurandogli le migliori fortune per il suo futuro professionale e personale".