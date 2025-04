LegaBasket, definite le date di Playoff, Supercoppa e Final Eight

Questo il comunicato rilasciato in mattinata da Legabasket: "Si è riunita oggi la Assemblea di Lega in modalità videoconferenza. La Assemblea ha analizzato e discusso l’esito delle ricognizioni conoscitive del mercato dei broadcaster interessati al prodotto basket al fine di definire i contenuti del bando per i diritti audiovisivi delle prossime stagioni. Sono state poi definite le date dei playoff 2025 che prenderanno il via sabato 17 e domenica 18 maggio. Infine, sono stati approvati i parametri di ammissione e permanenza per la stagione 2025-2026 che inizierà con la Supercoppa in programma sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 mentre la Final Eight di Coppa Italia si disputerà da mercoledì 18 a domenica 22 febbraio 2026".