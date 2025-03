LBA sostiene la 7° edizione del "Basket Blue Day"

Riportiamo il comunicato di LegaBasket, diramato questa mattina: "Il gioco e lo sport sono elementi importanti per la crescita di tutti i ragazzi; in particolare per quelli con autismo il basket è particolarmente adatto per vincere i propri limiti sviluppando abilità e competenze altrimenti destinate a rimanere inespresse. Per questo anche quest’anno la Lega Basket Serie A sosterrà con il suo patrocinio l’evento “Basket Blue Day: Un canestro per l’Autismo” per ricordare che il 2 aprile, ogni anno dal 2007, in tutto il mondo si celebra “La Giornata Mondiale ONU della Consapevolezza dell’Autismo“. Queste le Associazioni locali che realizzeranno la 7ª edizione del “Basket Blue Day: Un canestro per l’Autismo” nelle gare in programma i weekend del 23 marzo, 30 marzo, e 6 aprile corrispondenti alla 23ª, alla 24ª e 25ª giornata della regular season di Serie A Unipol 2024/25: ANGSA Bologna, Autisminsieme (Brescia), Fabula ONLUS Associazione Oltre il Blu – Fondazione Fracta Limina Onlus (Milano), EISI – Basket Campania (Napoli e Scafati), Autismo Apuania Aps (Pistoia), Aut Aut Onlus (Reggio Emilia), ANGSA Sassari, Derthona Baskin (Tortona), S.O.S. Autismo Onlus (Trapani), Fondazione Trentina per l’Autismo (Trento), Baskettosi (Treviso), I Bambini di Marco Cavallo – Oltre Quella Sedia e Progetto Riabilitazione (Trieste), Officina 025 Onlus (Varese), AGSAV Onlus (Venezia). In quelle date, nei palazzetti che ospiteranno le gare della Serie A Unipol, i ragazzi con il loro team e le loro famiglie saranno accolti dal pubblico per celebrare il “Basket Blue Day: Un canestro per l’Autismo” e testimoniare così ancora una volta quanto il mondo dello sport sia vicino a quello della disabilità fisica ed intellettiva".