LeBron James, tatuaggio sulla gamba per Kobe Bryant

LeBron James porterà per sempre con sé Kobe Bryant: il giocatore dei Los Angeles Lakers si è fatto tatuare Black Mamba, simbolo della leggenda morta in elicottero, sulla gamba. The King infatti è stato visto allenarsi con la gamba destra coperta da una benda trasparente che lascia intravedere il serpente nero oltre alle parole "Mamba 4 Life". Qualche giorno fa su Instagram James aveva appunto rivelato che si stava facendo un tatuaggio così come un altro giocatore dei Lakers, Anthony Davis.