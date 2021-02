LeBron James risponde a Ibrahimovic: "Non c'è modo che stia zitto, la mia voce è potente"

Ibrahimovic attacca, LeBron risponde. L'attaccante del Milan, parlando del cestista dei Lakers, aveva detto: "Non mi piace quando le persone con qualche tipo di 'status' parlano di politica, fai solo quello in cui sei bravo". James, dopo la vittoria su Portland, controbatte: "Divertenti le sue parole, visto che aveva fatto lo stesso qualche anno fa: non era lui ad aver detto di subire razzismo in campo perché aveva un cognome diverso dagli altri? Non c'è modo che io stia zitto e mi limiti allo sport, la mia voce è potente e voglio lottare contro le ingiustizie".

Getty Images