LeBron James, niente 6: la Nike gli impone di tenere il 23

13/07/2019

Sponsor rules. O meglio, money rule. Comandano i soldi, quelli degli sponsor soprattutto, e anche il numero uno al mondo del basket Nba si deve inchinare. LeBron James , infatti, non potrà cedere il suo numero 23 al nuovo compagno di squadra ai Los Angeles Lakers , Anthony Davis per ragioni commerciali.

Secondo quanto riferito dalla ESPN la Nike avrebbe impedito alla superstar gialloviola di lasciare la maglia numero 23 per tornare alla numero 6 che utilizzava a Miami perché avrebbe già messo in produzione le magliette con il numero usato lo scorso anno. Dover ritirare il prodotto e produrre nuove magliette vorrebbe dire una perdita per decine di milioni di dollari.



La richiesta di modifica del numero è stata effettuata dopo la scadenza prevista dalla NBA del 15 marzo, la Lega avrebbe accettato se la Nike a sua volta avesse accettato. James era pronto a cedere il numero 23 a Davis, nuova star dei Lakers, arrivata dai New Orleans Pelicans.