Le congratulazioni di Gandini a Petrucci: "Massima collaborazione"

Il Presidente della Lega Basket Serie A Umberto Gandini si è complimentato con Giovanni Petrucci per la sua rielezione come Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro: “A nome della LBA e dei club della Serie A formulo i miei più sinceri complimenti a Giovanni Petrucci per la rielezione alla guida della Federazione Italiana Pallacanestro con l’augurio di buon lavoro per il nuovo quadriennio. L’entusiasmo e la determinazione con cui ha condotto la campagna elettorale che ha portato alla sua rielezione sono la conferma della sua volontà di continuare a lavorare per la crescita del movimento cestistico. In questo, Petrucci troverà la massima collaborazione e disponibilità del basket di vertice che rappresento con l’obiettivo di migliorare la qualità del campionato di Serie A e al contempo creare le basi per la crescita di nuovi giocatori italiani che possano contribuire ai successi della Nazionale, i cui risultati rappresentano certamente un volano fondamentale per la diffusione e visibilità del nostro basket”.