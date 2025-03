LBA Serie A: Trapani per la fuga, Bologna e Milano in campo lunedì

Umana Reyer Venezia-Bertram Derthona Tortona è uno scontro diretto per l’ottavo e ultimo posto disponibile per i play-off. Una gara speciale per Walter De Raffaele, che con la Reyer ha vinto due scudetti, una Coppa Italia e una Europe Cup: “Dentro di me c’è tanto amore perché comunque sono stati 13 anni di vita importanti per me e per la mia famiglia. Sia in campo che fuori. In campo naturalmente per i trionfi, ma anche e soprattutto per i rapporti. Certamente è un impatto non comune e non come le altre partite”.