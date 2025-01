LBA, Miro Bilan è l'MVP UNIPOL del mese di dicembre

Il giocatore del mese è il centro della Germani, che ha chiuso l'anno solare in maniera dominante, trascinando la Germani fino al primo posto. La sua esperienza e la sua leadership si riflettono nei numeri, ma soprattutto nel modo in cui riesce a far funzionare l'attacco della Germani Brescia, orchestrando il gioco dal pitturato e diventando spesso il punto di riferimento in momenti decisivi. Dicembre lo ha visto collezionare 21 rimbalzi contro la Pallacanestro Trieste, registrare 23 punti e 29 di valutazione contro la Umana Reyer Venezia, mettere a referto 2 stoppate sia contro la Virtus Segafredo Bologna sia contro la Estra Pistoia; in tutto il mese le sue statistiche ci hanno detto 16.0 punti, 11.8 rimbalzi, 7.0 falli subiti, 2.4 assist, 1.2 stoppate e 22.0 di valutazione, certificando un dominio senza pari sulle due metà campo.