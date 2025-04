Serie A, tornano gli LBA Awards 2025: ecco le istruzioni per l'uso

Queste le categorie a cui tifosi e appassionati potranno votare:

1. DINO MENEGHIN TROPHY MVP – Unipol: MVP della regular season 2024/25

2. BEST ITA OF THE YEAR – Fastweb: Miglior giocatore italiano della regular season 2024/25

3. BEST UNDER 22 OF THE YEAR – IBSA: Miglior giocatore della regular season 2024/25 nato dal 1° gennaio 2003 in poi

4. BEST DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR – Pall-Ex: Miglior difensore della regular season 2024/25

5. SIXTH MAN OF THE YEAR – DOLE: Miglior giocatore con almeno il 50% delle partite iniziate dalla panchina nella regular season 2024/25

6. MOST IMPROVED PLAYER OF THE YEAR – Pokerstarsnews: Giocatore maggiormente migliorato rispetto alla stagione 2023/24. N.B. il candidato deve essere almeno alla sua seconda stagione consecutiva in LBA

7. SANDRO GAMBA TROPHY – Coach of the Year: Miglior allenatore della regular season 2024/25

8. PLAY OF THE YEAR – Doctor Glass: La giocata più spettacolare della regular season 2024/25 (votata solo dai tifosi)