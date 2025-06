Napoli, James Laughlin è a tutti gli effetti il nuovo GM

Queste le parole del club campano, rilasciate nel pomeriggio di ieri, concludendo il riassetto manageriale anche a livello di comunicati: "La S.S. Napoli Basket comunica che James Laughlin è il nuovo General Manager della società azzurra.

La nomina di Laughlin è un ulteriore passo ufficiale del nuovo corso del Napoli Basket. Laughlin ha una grande esperienza maturata in NBA dove ha trascorso cinque anni nello staff tecnico dei Golden State Warriors, contribuendo attivamente a due titoli NBA sotto la guida di Steve Kerr. Successivamente ha lavorato come Chief of Staff per il Coach dei New Orleans Pelicans Willie Green, guadagnandosi la stima di giocatori come Draymond Green, che lo elogiò pubblicamente per il suo impatto durante i playoff.

James Laughlin sarà presente domani martedì 24 giugno alle ore 14:00 alla conferenza stampa della S.S. Napoli Basket in programma sulla MSC “Magnifica” unitamente al Presidente Matt Rizzetta, al Coach Alessandro Magro ed al nuovo assetto societario del Club azzurro.