"L'amore della mia vita": Vanessa Bryant scopre una lettera di Kobe

IL RICORDO

Ha aspettato il giorno del suo compleanno per leggerla come conforto. In un post su Instagram, Vanessa Bryant, moglie di Kobe Bryant ha rivelato di aver scoperto una lettera del marito ma ha preferito non leggerla subito e di attendere fino al giorno del suo 38mo compleanno. Il biglietto è indirizzato "all'amore della mia vita, dal Tuo Papi".

"Ho aspettato per aprire la lettera il giorno del mio compleanno - scrive Vanessa -. Mi ha dato un qualcosa a cui guardare per oggi. L'ironia è che Kobe ha fatto disegnare da un artista una foto mia con un angelo che mi abbraccia sul davanti. Mi manca l'amore della mia e la mia piccola Mamacita (la figlia Gianna), il mio Toro. Grata di potermi svegliare con le mie piccole bimbe oggi. Vorrei che fossimo tutti assieme".

Kobe, Gianna e altre sette persone morirono in uno schianto in elicottero lo scorso 26 gennaio. Le vittime sono state ricordate in una cerimonia allo Staples Center di Los Angeles lo scorso febbraio.