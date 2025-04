Cremona, Lacey: "Vittoria a Varese? È stata una grande sensazione"

CremonaSport ha raccolto alcuni dei pensieri di Trevor Lacey, guardia della Vanoli di coach Brotto, al momento del rientro al PalaRadi dei lombardi dopo la vittoria a Varese: "È stata una grande sensazione. Non è andata esattamente come volevamo, eravamo un po’ nervosi, ma abbiamo trovato il modo di restare uniti e conquistare la vittoria. Ed è questo che conta. Sapevamo quanto fossero importanti queste ultime due partite per salvare la stagione. Vincere così ci dà entusiasmo e slancio. Ora speriamo che tutti i tifosi vengano a sostenerci anche nella prossima sfida in casa".