La Gran Bretagna batte i Paesi Bassi: tre "italiani" in campo

Nel successo della Gran Bretagna per 69-73 sul campo dei Paesi Bassi, sono scesi in campo tre volti noti dei parquet di Serie A Unipol. Il playmaker della Dolomiti Energia Trentino, Quinn Ellis, fresco vincitore del premio di MVP Unipol della Frecciarossa Final Eight 2025 e autore di 4 punti, 5 rimbalzi e 4 assist in 25 minuti; dei suoi compagni di squadra sono stati Akwasi Yeboah (con l'ala della Trapani Shark autore di 9 punti e 4 rimbalzi in quasi 31 minuti) e Carl Wheatle (con l'ala dell'Umana Reyer Venezia che ha firmato 10 punti e 5 rimbalzi in 36 minuti).