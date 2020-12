La gioia più grande della coppia Gallinari-Boi: è nata la piccola Anastasia

"Era un sogno e ora è realtà. Benvenuta Anastasia, amore mio. E come sempre complimenti alla mamma". Con queste parole, postate su Instagram e accompagnate da una foto con la nuova arrivata e la mamma Eleonora Boi, Danilo Gallinari ha comunicato tutta la sua felicità per la nascita della figlia. Eleonora ha usato poi lo stesso mezzo per manifestare tutta la sua gioia: "Ho pensato a mille cose da scrivere ma non trovavo mai le frasi giuste. La felicità non ha bisogno di troppe parole e poi sotto l'effetto di farmaci è sempre meglio lasciar perdere...".