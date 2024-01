La Dolomiti Energia a un passo dall'impresa, ma vince Cluj

EUROCUP

Nel round 16 Trento esce sconfitta in Romania (88-83), ma merita grandi applausi dopo aver sfiorato una clamorosa rimonta da -17

© IPA Una partita apparentemente sigillata con poco più di 6 minuti da giocare, con i rumeni del Cluj in totale controllo con un +17 da amministrare fino alla sirena. Ma con la Dolomiti può sempre succedere di tutto. Baldwin, Alviti e Biligha guidano l'assalto per la clamorosa rimonta: Trento arriva a un solo punto grazie alla tripla di Ellis con 30 secondi da giocare, ma il capolavoro non si compie.

Per la squadra di coach Galbiati è la sconfitta numero nove in Eurocup, le ultime due giornate (in casa con Buducnost e a Salonicco) saranno decisive per la possibilità di proseguire il cammino europeo ai playoff.

© IPA

IL TABELLINO

U-BT Cluj-Napoca-Dolomiti Energia Trentino 88-83

U-BT Cluj-Napoca: Guzman 16, Mejeris 6, Lapuste, Roschnasfky, Stipanovic 16, Cate 4, Fintina, Maciuca, Eddie 9, Jones 12, Richard 11, Mokoka 14. Coach Silvasan.

Dolomiti Energia Trentino: Ellis 12, Stephens 2, Hubb 2, Alviti 10, Conti, Forray 11, Cooke Jr. 9, Udom, Biligha 12, Grazulis 4, Baldwin 21. Coach Galbiati.