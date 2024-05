La Dinamo Sassari piange Drew Gordon, l'americano che portò in Sardegna la prima Coppa Italia 

LA TRAGEDIA

Il 33enne statunitense ha perso la vita in un incidente stradale a Portland, nell'Oregon, lasciando la moglie Angela e i tre figli

© twitter Un fulmine ha squarciato il cielo di Sassari nella mattinata di venerdì 31 maggio. La Dinamo ha infatti ricevuto la notizia della scomparsa a soli 33 anni di Drew Gordon, fratello dell'ala dei Denver Nuggets Aaron nonché a lungo titolare nella squadra sarda ai tempi della conquista della prima Coppa Italia. Il cestista americano è stato coinvolto in un incidente stradale la scorsa notte a Portland, nell'Oregon, lasciando la moglie Angela e i tre figli.

Protagonista di quella squadra guidata da Meo Sacchetti che seppe sconfiggere la Mens Sana Siena nella finale del trofeo nazionale, Gordon condusse nella stagione 2013/2014 la Dinamo Sassari alle semifinali di Serie A venendo sconfitta soltanto dai futuri campioni d'Italia dell'Olimpia Milano toccando di fatto l'apice della sua carriera in Sardegna dopo una breve parentesi l'anno precedente in cui aveva contribuito a conquistare i play-off.

Una notizia che mi lascia senza parole…riposa in pace Drew. — Romeo Sacchetti (@RomeoSacchetti) May 31, 2024

Cresciuto fra gli UCLA Bruins e New Mexico Lobs, Drew non ha avuto la stessa fortuna del fratello in NBA non venendo scelto al Draft 2012, ma disputando al tempo stesso la Summer League con i Dallas Mavericks prima di approdare in Europa con il Partizan Belgrado. Una carriera molto frastagliata con un ritorno negli USA al termine dell'impresa compiuta con Sassari presso i Philadelphia 76ers dove affronta solo nove partite nel massimo campionato a stelle e strisce prima di trasferirsi in Francia al Châlons-Reims iniziando un lungo viaggio per l'Europa fra Lituania, Russia, Turchia, Serbia e Ucraina prima dell'ultima esperienza in Giappone al Rizing Zephyr Fukuoka.