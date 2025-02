Nella larga vittoria della Bosnia-Herzegovina per 108-62 contro Cipro, da sottolineare le prove del centro del Banco di Sardegna Sassari, Miralem Halilovic, autore di 8 punti e 4 rimbalzi in quasi 15 minuti, e dell'ala della Trapani Shark, Amar Alibegovic, che ha firmato 7 punti e 5 rimbalzi in 19 minuti.