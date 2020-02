Kobe e Gianna Bryant, già celebrato il funerale privato

Kobe Bryant e la figlia Gianna sono state sepolte al Pacific View Memorial Park di Corona del Mar (California) venerdì scorso, in una cerimonia funebre privata alla presenza dei familiari più stretti e senza la presenza di fotografi. Le informazioni sulla cerimonia sono state ricavate dai certificati di morte, che rivelano come Kobe e Gianna siano deceduti per trauma contusivo, in una morte definita "rapida" dai documenti.