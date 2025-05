Trieste, per i playoff arriva un lungo dalla NBA

"Pallacanestro Trieste mette a segno un colpo di mercato che mette in chiaro ancora una volta le ambizioni della società per l’ultima parte della stagione, in una regular season che vede i giuliani già inseriti nella griglia per i prossimi playoff LBA: Kylor Kelley vestirà infatti il biancorosso fino alla fine della stagione in corso. Centro di 213 centimetri (7 piedi), classe 1997, Kelley porta a Trieste una storia di perseveranza e una specializzazione d'élite che lo hanno portato fino al palcoscenico più prestigioso del mondo, l'NBA": così si apre il comunicato della società giuliana che annuncia ufficialmente il classe '97, protagonista per 3 gare in stagione coi New Orleans Pelicans.