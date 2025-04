Venezia, Kabengele: "Solo il Signore sa dove possiamo arrivare"

Grandissimo protagonista anche nella schiacciante vittoria su Trieste (doppia doppia da 15 punti e 13 rimbalzi), Mfiondu Kabengele ha parlato della su Reyer Venezia, una delle squadre più calde della LBA: "La gara con Trieste? È stata una bella partita, sono molto contento della risposta data dopo la sconfitta di Brescia, un match dove abbiamo commesso diversi errori, non giocando come sappiamo. Sono felice che, dopo una settimana di allenamenti molto duri, abbiamo disputato una grande partita contro una grande squadra. Era molto importante partire bene, volevamo tenere quel tipo di energia per tutta la partita, siamo stati solidi e continui nella prestazione. Lo scatto playoff, sfruttando la sconfitta di Tortona? È un solo passo, adesso ci attendono altre partite contro ottime squadre, ognuna di queste insegue obiettivi importanti. Il mio interesse principale è portare in campo quello che ho dentro, il mio modo di giocare, la mia velocità, rendere il compito più facile ai miei compagni. 11 vittorie nelle ultime 14? Solo il Signore sa dove possiamo andare, il mio pensiero è rivolto solo alla prossima gara di Trapani (sabato 19, ore 20.30) e dedicare grande concentrazione alla settimana di lavoro che ci aspetta. Cercherò di fare al meglio quanto devo".