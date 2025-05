Il solito, grande, Kabengele: Venezia si affida al suo gigante per i play-off

Una serie, dicevamo, sicuramente complicata. Servirà il miglior Kabengele e non solo per allungare il più possibile questa stagione 2024/25, probabilmente l'ultima in maglia Reyer per il gigante canadese. Considerando le tante voci di mercato, infatti, Kabengele sembra destinato a giocarsi l'Eurolega con la maglia del Real Madrid. Un corteggiamento nato dopo una stagione giocata ad altissimo livello con l'Umana Reyer Venezia e che vivrà adesso il momento clou con i play-off scudetto.