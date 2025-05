Joseph Mobio, il protagonista che non ti aspetti della Germani Brescia

L'infortunio alla caviglia di Maurice Ndour non ha poi pesato più di tanto per la Germani Brescia, che ha comunque conquistato il 21º successo in campionato con il 77 a 96 sul Banco di Sardegna Sassari che non fa altro che consolidare il terzo posto in classifica. Dicevamo: un'assenza, quella di Ndour, che è passata un po' sotto traccia. Il merito è anche e soprattutto del protagonista che non t'aspetti: Joseph Mobio, incisivo con 15 punti a referto, 4 rimbalzi e 16 di valutazione, sempre più sicuro dei propri mezzi. L'ala di Tivoli fin qui si è sempre fatta trovare pronta quando chiamata in causa, brillando nella sfida sarda in cui ha registrato il suo season high in termini di punti.