Al termine della gara di playoff del campionato israeliano con l'Ironi Kiryat Ata (vittoria 93-80 per il Maccabi Tel Aviv), la guardia lituana ha risposto affermativamente ai giornalisti che gli chiedevano se farà parte del roster gialloblu anche nella prossima stagione. Resta da capire come il GM Claudio Coldebella riuscirà a muoversi per completare la rosa attorno all'ex Barcellona e Zalgiris Kaunas.