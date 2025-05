Fattore JD Notae: è la scintilla che accende Trapani

Cinque giocatori in doppia cifra nella vittoria di Trapani su Reggio Emilia, uno su tutti ad accendere la Shark nel momento del bisogno: JD Notae, letale con 16 punti, 9 assist e 29 di valutazione (secondo miglior dato in stagione). Una prova a 360º che fa volare la formazione di Repesa sul 2-0 nella serie contro l'UNAHOTELS e che conferma l'importanza dell'americano per far cambiare il ritmo a Trapani, come confermato proprio dal coach della Shark: "Due giorni fa ha fatto mille danni. Oggi nel terzo quarto ha cambiato la partita, non solo in attacco, ma anche in difesa. Quando si è stancato ha sofferto un po', si è rilassato. Ma è stato bravo in difesa, il suo talento in attacco lo conosciamo tutti. Ma dobbiamo eseguire bene i giochi adeguati su di lui".