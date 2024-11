Una certezza per Brescia: Burnell, il sesto uomo che spacca le partite

In estate ha riposto nel cassetto la sua vecchia maglia della Germani per ripresentarsi a inizio anno con una novità significativa: dal 4 è passato al numero 10. Lo utilizza da quando era un bambino, lo utilizza per ricordare la nonna scomparsa 10 anni fa, lo utilizza per lanciare, in poche parole, un messaggio: "Nella stagione che sta per iniziare, voglio fare sul serio". E a oggi il rendimento di Jason Burnell non ha per nulla deluso. La miglior prova stagionale contro Sassari con 18 punti, i 17 raccolti contro Cremona e i 12 nell'ultima gara contro Tortona, con canestri pesanti soprattutto nell'ultimo e decisivo periodo. C'è tanto merito dell'americano classe '97 nella Brescia che oggi si presenta alla sosta Nazionali al terzo posto in classifica (6-2) a pari merito con Trapani e Milano.