Il secondo miglior record della stagione regolare (23 vittorie e 11 sconfitte) è bastato a Sarunas Jasikevicius per essere nominato dai colleghi come il Coach dell'anno di Eurolega. Nonostante il gran numero che ha colpito i gialloblu di Nik Melli, l'allenatore lituano ha condotto il Fener a un'ottima campagna, in attesa di scoprire se riuscirà a superare l'entusiasmo del Paris Basketball nella serie playoff.