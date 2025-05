Monaco, James: "Cosa serve per vincere Eurolega? Calma"

Parlando alla conferenza della vigilia della semifinale di Eurolega con l'Olympiacos, Mike James (play Monaco) ha espresso i suoi sentimenti a poche ore dalla Final 4: "Quest'anno è diverso. Abbiamo parlato con Spanoulis, la sua transizione è stata facile. Parliamo tutti i giorni e voglio che continuiamo a fare bene. Pressione? Non lo so, non è così importante non aver ancora vinto un'Eurolega. Sono andato a Monaco, siamo arrivati a due Final Four. Stiamo crescendo e spero di vincere prima o poi. Cosa serve per ottenere il titolo? Calma. Questo Monaco è migliore di quello di due anni fa (eliminato in semifinale ancora dall'Olympiacos? Perché no? Vedremo... Abbiamo un altro allenatore, altri giocatori, giochiamo in modo diverso. Non è mio compito dire quale sia lo stile migliore. Tuttavia, abbiamo delle possibilità. Differenze con due anni fa? Il nostro allenatore è un po' più basso e due anni fa avevamo due giocatori con gli occhiali".