Mam Jaiteh sulla Virtus: "Con Ivanovic sta lottando di più"

A Riviera24.it ha parlato Mam Jaiteh. Il centro francese ha presentato così la sfida alla Virtus Segafredo Bologna di Eurolega (stasera, ore 20.30, Segafredo Arena): "3 sconfitte consecutive? Fa parte di una stagione di Eurolega avere momenti molto alti e altri un po' più bassi. Dobbiamo fare in modo che questo periodo sia il più breve possibile. Per farlo, dobbiamo tornare ai nostri standard. Tornare a ciò che ha funzionato finora, e se lottiamo per questo, abbiamo buone possibilità di vincere di nuovo. Bologna? È una squadra di cui conosco la maggior parte dei giocatori. Hanno avuto un inizio di stagione difficile, ma si vede che con Ivanovic, il nuovo allenatore, stanno giocando meglio e lottando di più. La loro classifica non rispecchia ciò che stanno facendo al momento. Sarà molto difficile, ma faremo di tutto per ottenere il successo che speriamo".