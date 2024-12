Brescia, Ivanovic: "Coach Poeta? Ci capiamo subito"

A pochi giorni dal 98-97 con cui la Germani Brescia ha superato la Virtus nello scontro diretto per il 2° posto di LBA, Nikola Ivanovic ha concesso un'intervista a Tuttosport. Ecco alcune delle parole del play montenegrino: "Non sapevo nemmeno cosa aspettarmi, visto che non seguivo troppo LBA. Ho firmato molto presto per Brescia perché non volevo restare con il dubbio a lungo. Ho parlato una giornata intera con Peppe Poeta: mi ha detto come mi aveva visto e spiegato cosa avrebbe voluto. E ci siamo subito trovati allineati su idee simili. L'estate scorsa mi aveva già chiamato Amedeo Della Valle, con cui avevo giocato un anno al Buducnost, chiedendomi se fossi disponibile, ma avevo già l'accordo con la Russia (Runa Mosca, nda). Rapporto con Poeta? Ci capiamo subito. E a volte quando non leggo bene la situazione, mi aiuta. Soprattutto è un ex giocatore, ma fresco, non di anni fa. Conosce come si gioca oggi, ha affrontato quasi tutti i nostri avversari, è aggiornato perché è stato assistente di Milano".